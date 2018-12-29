Экологи рассказали, почему гибнет рыба в Атырау

Они уличили городской водоканал в серьезном превышении в сточных водах концентрации хлоридов.

Экологи Атырау объявили о результатах первой проверки, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Они уличили городской водоканал в серьезном превышении в сточных водах концентрации загрязняющих веществ. Речь идет о хлоридах. Однако на предприятии категорически не согласны с такими выводами. Между тем на заводе по разведению осетровых говорят, что их предприятие спасет лишь чудо.

Предприятие "Луговской конный завод" занялось разведением осетра в Атырау 4 года назад. Из Жамбылской области сюда привезли 36 тысяч особей товарного осетра. Ферма успела отправить на экспорт 50 килограммов черной икры, а уже весной планировали продать в 10 раз больше. Однако теперь ухода и заботы ценная рыба не требует. Работники целыми днями заняты подсчетом мертвых тушек.

"На данный момент было поднято 32 садка, в них было 16 тонн рыбы, это значит, 3600 штук погибло. Из них есть, конечно, живые. Надеемся уже, что выживет, что мы не закроемся, продолжим работать так, как обещали, выйдем на свой план", - рассказывает ихтиолог рыбоводческого осетрового завода Руслан Досалиев.

Работники говорят, чистить садки придется еще месяц, в каждом из них содержалось по 600 особей. Погибает в основном взрослая рыба 3-7 лет. От чего – до сих пор неизвестно.

Атырауские экологи сегодня объявили, что проверка на одном из четырех предприятий, имеющих водосброс в Урал, закончена. Городской водоканал, по заключению комиссии, обвиняется в том, что в точке сброса в воде в 4,5 раза превышено допустимое содержание хлоридов. Однако в "Атырау су арнасы" с такими выводами категорически не согласны. Специалисты говорят, чтобы получить указанные в заключении 505 мг на кубический дм хлоридов, нужно растворить в воде больше 10 тонн вещества. А это просто невозможно.

"Я, как главный технолог, я не согласна по превышению именно хлорида в речной воде. Хлорид – он присутствует в речной воде, это в любом природном, в океанах, морях, в речной воде присутствуют хлориды. Это как солевой раствор. Но что будет такое влияние, как сейчас говорят, разговоры ведутся, я не согласна", - отметила главный технолог водоочистных сооружений ГКП "Атырау су арнасы" Айгуль Арыстанова.

На очереди еще 3 предприятия, после Нового года и там начнутся проверки. А в отношении "Атырау су арнасы" возбуждено административное дело за превышение нормативов. Однако от чего именно погибло столько рыбы в Урале, спустя месяц после ЧП так и не объявлено.

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