В Алматы произошло смертельное ДТП
Столкнулись Mersedes Gelandewagen и Mitsubishi Galant.
Фото : Соцсети29 декабря 2018, 07:42
ДТП произошло на Абая-Сейфуллина в Алматы. Скончался один из водителей, передает Zakon.kz.
По словам очевидцев, столкнулись Mersedes Gelandewagen и Mitsubishi Galant. Mersedes протаранил Mitsubishi, после чего вылетел на разделительную полосу, снес забор, и выскочил на встречную полосу.
В результате аварии скончался водитель Galant.
На месте работают криминалисты и полицейские.
Другие подробности пока неизвестны. Zakon.kz следит за развитием событий.
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