В Алматы произошло смертельное ДТП

Столкнулись Mersedes Gelandewagen и Mitsubishi Galant.

ДТП произошло на Абая-Сейфуллина в Алматы. Скончался один из водителей, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, столкнулись Mersedes Gelandewagen и Mitsubishi Galant. Mersedes протаранил Mitsubishi, после чего вылетел на разделительную полосу, снес забор, и выскочил на встречную полосу.

В результате аварии скончался водитель Galant.

На месте работают криминалисты и полицейские.

Другие подробности пока неизвестны. Zakon.kz следит за развитием событий.

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