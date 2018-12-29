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В Алматы произошло смертельное ДТП

Столкнулись Mersedes Gelandewagen и Mitsubishi Galant.

Фото : Соцсети29 декабря 2018, 07:42

ДТП произошло на Абая-Сейфуллина в Алматы. Скончался один из водителей, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, столкнулись Mersedes Gelandewagen и Mitsubishi Galant. Mersedes протаранил Mitsubishi, после чего вылетел на разделительную полосу, снес забор, и выскочил на встречную полосу.

В результате аварии скончался водитель Galant.

На месте работают криминалисты и полицейские.

Другие подробности пока неизвестны. Zakon.kz следит за развитием событий.


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