Эксперты прокомментировали сильное падение тенге перед новым годом

По мнению экономиста Айдархана Кусаинова, тенге вновь укрепится.

В пятницу, 28 декабря, доллар сразу подорожал на 5 тенге, достигнув отметки в 381,5. В обменных пунктах американскую валюту продавали по 383 тенге по состоянию на 18-00. Впервые за два года доллар приблизился к историческому максимуму. 22 января 2016 года курс инвалюты составил 383,91 тенге.

Финансовые эксперты прокомментировали Zakon.kz падение цены нацвалюты.

Экономический обозреватель Денис Кривошеев связал падение нацвалюты с несколькими причинами.

- Первое – это происходит ввиду ужесточения политики американской финансовой системы, доллар становится дорогим. Второе - сложность с нашими партнерами по ЕАЭС, с основным торговым партнером. Санкционная политика и прочие факторы не могут не сказываться на тенге. Третье – падение цен на нефть. Четвертое – непонимание Нацбанком, на мой взгляд, того, что происходит и какие угрозы перед ним вставали. Это политика дедолларизации, это увеличение базовой ставки и высокого вознаграждения за пользование тенге, - перечислил он.

Также он отметил тенденцию к ослаблению инвестиционного климата в стране.

- То есть деньги к нам больше не идут. Единственный источник, который был - это государство, но он тоже не бесконечен. Для государства сложно инвестировать во все подряд и денег стало не хватать, - сообщил Кривошеев.

Экономический обозреватель напомнил о сбывшемся прогнозе, который давал ранее.

- Я говорил, что к концу 2018 года доллар будет стоить 380-390 тенге. Для меня принципиально важно понимать, что мы идем к 420 тенге за доллар. Вслед идем за Россией, чтобы не допускать дисбаланса 2013 года, то есть мы следуем за всем этим. Невозможно обмануть экономику, она такая и никакая другая, - заключил Денис Кривошеев.

В свою очередь, советник председателя Нацбанка Казахстана Айдархан Кусаинов отметил, что скачок курса тенге к доллару объясняется нормальными экономическими показателями, связанные с финансовой ситуацией в мире.

- Цена на нефть упала. Рубль и юань просели. А у нас, скажем так, произошла задержка. Об этом все аналитики говорили. Была налоговая неделя. Тенге должен был среагировать чуть-чуть раньше, но из-за налоговой недели этой реакции не было видно. А сейчас налоги уплачены, соответственно тенге начал слабеть. Все это умножилось на ажиотаж и психологическую панику, как это у нас бывает, к сожалению, в Казахстане, - сообщил Кусаинов.

Тем не менее, по мнению экономиста, тенге вновь укрепится.

- Говорить об ослаблении нельзя, потому что ослабление произошло на 2-3%. Мировые рынки упали на 20%, и то, они отыгрываются. Не надо преувеличивать значение этого движения. На каком-то этапе произойдет отыгрыш обратно. В среднесрочной перспективе, по моему мнению, доллар будет находиться в районе 370 тенге, - отметил Кусаинов.

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