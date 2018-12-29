Казахстан вошел в пятерку стран с самым дешевым интернетом

Наиболее дешевый мобильный интернет оказался в Румынии.

Казахстан вошёл в десятку страну с самым дешёвым мобильным интернетом, передает Zakon.kz.

Информационно-аналитическое агентство Content Review опубликовало результаты исследования тарифов на услуги мобильного интернета в 50 странах мира. В ходе исследования были проанализированы тарифные предложения 136 операторов связи и рассчитана стоимость одного гигабайта в российских рублях. Наиболее дешевый мобильный интернет оказался в Румынии. Казахстан вошел в ТОП-10 и расположился на четвертой строчке после Польши и Индии.

Для расчета стоимости гигабайта брались тарифы и опции с включенным трафиком от 4 гигабайт и выше. В каждой из стран рассматривались тарифы до четырех крупнейших операторов, в итоговых расчетах использовалось среднее значение стоимости гигабайта, переведенная в рубли по курсу ЦБ РФ на 22 декабря 2018 года.

Безлимитные тарифы присутствуют в небольшом количестве стран, при этом "безлимитность" ограничивается как по количеству трафика, доступного на максимальной скорости, так и по скорости доступа.

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