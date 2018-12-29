Написавшую открытое письмо учительницу позвал на работу аким Усть-Каменогорска

Таким образом, педагогу лично предложили повлиять на развитие системы образования.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар пригласил педагога Оксану Александрову работать в отдел образования. Общественность узнала об учительнице после публикации открытого письма, которое автор назвала "Крик души". В письме Оксана подвергла жесткой критике систему образования и сегодняшнего отношения власти к преподавательскому составу, сообщает Zakon.kz.

"В письме подняты проблемные вопросы, требующие проработки при подготовке законопроекта. Прежде всего Оксану Васильевну поблагодарил за предложения и пригласил ее на работу в городской отдел образования, чтобы могла внести свой вклад в совершенствование системы образования областного центра", - сообщил аким на своей странице в instagram.

28 декабря учитель начальной школы СШ № 39 Усть-Каменогорска Оксана Александрова написала открытое письмо, в котором рассказала о некорректном отношении к педагогам. Кроме того, Александрова выдвинула ряд предложений, которые, по ее мнению, могут исправить ситуацию. В частности она попросила выделить в школы психологов для учителей, повысить количество свободного времени, а также сократить количество проверяющих органов и людей, которые вмешиваются в работу преподавательского состава.

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