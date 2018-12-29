США намерены оставить курдам оружие перед уходом из Сирии

В Пентагоне обсуждают передачу вооружения курдам от военнослужащих США, которые вскоре покинут Сирию.

Американское командование, планирующее порядок вывода войск из Сирии, готовит рекомендации для Белого дома, согласно которым сирийские курды смогут получить вооружение сил США. Об этом сообщили Reuters четыре неназванных американских чиновника. Речь идет о бронетехнике, минометах и противотанковых ракетных комплексах, передает РБК.

По словам других трех собеседников, намерение оставить оружие курдам является частью плана по выводу американского контингента из Сирии. Они утверждают, что переговоры в Пентагоне по этому вопросу находятся на ранней стадии, окончательное решение по обеспечению курдов оружием пока не принято. Источники отмечают, что план действий будет представлен президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни.

Агентство отмечает, что если Белый дом все же позволит Пентагону оставить курдам оружие, это вызовет гнев со стороны Турции. Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу подчеркивал, что вывод войск США из Сирии не должен помочь "связанной с террористами РПК [Рабочая партия Курдистана] YPG" [вооруженное крыло Союза демократических сил, СДС, организация сирийских курдов]​.

Трамп объявил о выводе войск из Сирии в конце декабря, мотивировав это победой над запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Сирийскую территорию покинут 2 тыс. американских военных.

После этого Анкара начала планировать проведение военной операции в Сирии против курдов и боевиков ИГ. Однако после беседы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Трампом наступление решили временно отложить. По словам президента США, они провели "продуктивную телефонную беседу" по выводу американских военных из Сирии.

При этом 28 декабря сирийская правительственная армия впервые за последние шесть лет вошла в город Манбидж, находившийся под контролем курдов, и установила там флаг Сирии. Эрдоган назвал действия сирийских военных "психологической операцией", в Кремле сочли вход армии президента Сирии Башада Асада в город позитивным шагом для стабилизации обстановки в регионе.

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