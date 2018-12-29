Как развивалась промышленность Актюбинской области в 2018 году

В уходящем году в регионе реализовано 55 проектов по модернизации и цифровизации производств на сумму 85 млрд тенге.

Актюбинская область продолжает показывать динамичные темпы развития. По итогам 2018 года прогнозируется 5% рост экономики. Объем промышленного производства ожидается не менее 105,5%, сообщает Zakon.kz.

Во многом этого удалось достичь благодаря технологическому перевооружению предприятий. В уходящем году в регионе реализовано 55 проектов по модернизации и цифровизации производств на сумму 85 млрд тенге, а также 15 высокотехнологичных инвестиционных проектов стоимостью 55,8 млрд тенге и созданием 1300 новых рабочих мест.

"Gas Proсessing Company"





На месторождении Кожасай, расположенном в Байганинском районе, введен в эксплуатацию современный газоперерабатывающий комплекс по утилизации и переработке попутного нефтяного газа. Старт работе завода в ходе традиционного телемоста, посвященного Дню индустриализации, дал Глава государства.

Проект реализован ТОО "Gas Processing Company". Стоимость установки комплексной подготовки газа мощностью 40 тыс. куб. газа в час завода 42 млрд тенге. Введенная в строй обеспечит переработку попутного нефтяного газа и позволит получать 226 млн куб м товарного газа в год, 37 тыс. тонн пропан-бутановой смеси, 5,4 тыс. тонн газового конденсата, 10,5 тыс. тонн гранулированной смеси.

Производство позволит рационально использовать сырьевую базу, увеличит переработку попутного нефтяного газа и значительно сократит выбросы вредных веществ в атмосферу. Постоянными рабочими местами обеспечены 258 человек.

Транспортно-логистический центр класса "А"





Уникальное географическое расположение Актобе создает выгодные условия для обработки евроазиатских товарных потоков, которые в свою очередь являются одним из ключевых факторов дальнейшего развития региона. Для повышения транзитного потенциала и создания транспортно-логистической системы РК на территории области был запущен крупнейший транспортно-логистический центр класса "А" грузооборотом почти 1 млн. тонн в год.

На площади 59 тысяч квадратных метров предоставляется полный спектр коммерческих транспортных и логистических услуг, а также оказываются услуги по страхованию и таможенному оформлению грузов и мн. др. ТЛЦ будет интегрирован с таможенным пунктом, чтобы машины с товарами на месте могли проходить таможенное оформление в кратчайшие сроки по принципу одного окна. Стоимость проекта составила 3 млрд тенге

Бренд "Shalqar"





В области возобновили производство знаменитой "Челкарской" минводы. Большие запасы уникальной минеральной азотно-кремнистой воды были обнаружены в Шалкарском районе в конце 50-х годов прошлого века. В 1961 году запустили небольшой цех по розливу минеральной воды, а в 1979 году его реконструировали и построили новый завод с мощной производственной базой. Состав лечебно-столовой минеральной воды "Челкарская" был действительно уникальным: её продавали в аптеках по всему Советскому союзу.

Цех минеральной воды "Шалкар суы" простаивал с 1991 года, пока за его восстановление не взялся местный предприниматель. В обновленном цехе установили современное европейское оборудование мощностью более 1,5 млн литров минеральной воды и других напитков в месяц.

Madе in Aktobe

Актюбинская область по праву считается одним из лидеров в Казахстане по жилищному строительству. В текущем году в регионе планируют ввести рекордные 900 тысяч квадратных метров жилья.

Новый кирпичный завод АО "Коктас-Актобе", который будет введен в регионе в 2019 году, позволит стопроцентно решить вопрос, связанный с нехваткой кирпича. Более того, запуск нового производства мощностью 120 млн штук кирпича прогнозирует профицит данного вида стройматериала. Общая потребность области в 2018 году, по расчетам, составляет около 150 млн штук кирпича. Стоимость проекта 9,2 млрд. тенге.

Горно-обогатительный комбинат "AltynEx"



На месторождении "Юбилейное" начато строительство горно-обогатительного комбината нового поколения с передовыми цифровыми и инновационными технологиями. По объемам переработки золотосодержащей руды комбинат займет второе место по республике, а объем инвестиций составит 148 млрд тенге. Будет создано 700 постоянных рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления превысят 8 млрд. тенге.

"Актюбинская медная компания" наращивает обороты

Одним из масштабных проектов, которые реализуются в настоящее время в регионе, является освоение Весенне-Аралчинского месторождения компанией "Актюбинская медная компания".

Промышленная добыча медно-цинковой руды на руднике "Аралчинский" будет начата в первом полугодии 2019 года. Выход на проектную мощность запланирован на 2020 год. На текущий момент на месторождении идет строительство подземного рудника и объектов инфраструктуры. Общий объем капитальных вложений в проект превысит 130 млн долларов США.

Также в начале 2019 года стартует промышленная добыча медной и медно-цинковой руды на месторождении "Кундызды". Сейчас на месторождении строят рудник и сопутствующую инфраструктуру, ведут горно-капитальные работы. Общий объем капитальных вложений в проект превысит 200 млн долларов США.

"Зерде - Керамика"

На территории индустриальной зоны "Актобе" завершается строительство завода по выпуску керамогранита и керамической плитки.

Общая стоимость проекта, реализуемого ТОО "Зерде-Керамика-Актобе" составляет 7 млрд тенге. Мощность завода 5 млн. м3 в год. Постоянными рабочими местами будут обеспечены 150 актюбинцев.

Мороженое "Астана"





К юбилею Астаны в Актобе выпустили новый вид мороженого. Эксклюзивную партию произвел новый цех ТОО "Айс плюс", открытие которого состоялось 6 июля.

Ввод в эксплуатацию итальянской производственной линии позволяет выпускать до 20 тонн лакомства в сутки. Ассортимент мороженого представлен 40 наименованиями. Стоимость проекта — 1,1 млрд тенге, из них 935 млн тенге выделены по госпрограмме "Даму Өндіріс". Создано 50 новых рабочих мест.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!