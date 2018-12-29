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Шторм ожидается в Жамбылской и Туркестанской областях

Вероятность шторма 90-95%.

Фото : Zakon.kz29 декабря 2018, 14:18

"Казгидромет" распространил сообщение о штормовом предупрждении в ночь с 29 по 30 декабря в Жамбылской и Туркестанской областях, передает Zakon.kz.

"30 декабря в Жамбылской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-28 м/с. Местами туман, гололед", - говорится в сообщении.

В Таразе 30 декабря ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Временами туман, гололед.

В Туркестанской области ночью 30 декабря местами по ожидается сильные осадки. В течение суток ожидаются туман, гололед, метель, усиление западного, северо-западного 15-20, ночью порывы 25 м/с.

В Шымкенте ночью и утром 30 декабря ожидается усиление западного, северо-западного ветра 15-20 м/с.

В Туркестане ночью и утром 30 декабря ожидается усиление западного, северо-западного ветра 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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