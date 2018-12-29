Как платить Единый совокупный платеж с 1 января

ЕСП планируется исчислять из размера месячного расчетного показателя, для жителей городов - 1-кратный размер МРП (2525 тенге) и 0,5-кратный размер МРП для сельских жителей.

В Казахстане с 1 января вводится Единый совокупный платеж (ЕСП), который будет включать в себя индивидуальный подоходный налог, обязательный пенсионный взнос в ЕНПФ, обязательное социальное отчисление в Государственный фонд социального страхования (ГФСС) и социальный взнос в Фонд социального медицинского страхования (ФОМС), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

"Платеж будет распространяться на физических лиц, осуществляющих деятельность с целью получения заработка и (или) извлечения доходов, которые не использует труд наемных работников, выполняют работы, оказывают услуги физическим лицам, реализует сельскохозяйственную продукцию (кроме подакцизной продукции), полученную от эксплуатации личного подсобного хозяйства для потребления физическим лицам", - рассказали в госкорпорации.

Как поясняется, уплата единого совокупного платежа будет означать начало автоматической регистрации их деятельности, а, в случае приостановления уплаты, приостановление деятельности. Данный режим не предусматривает регистрацию и представление налоговой отчетности.

Единый совокупный платеж планируется исчислять из размера месячного расчетного показателя, для жителей городов - 1-кратный размер МРП (2525 тенге 2019 год) и 0,5-кратный размер МРП для жителей сельских населенных пунктов (согласно регистрации по месту жительства). При этом сумма 0,5- кратного размера месячного расчетного показателя необходимо перечислять без округления.

ЕСП будет состоять из следующих долей:

- 10% на индивидуальный подоходный налог;

- 30% пенсионный взнос в ЕНПФ;

- 40% отчисления в ФОМС;

- 20 % социальное отчисление в ГФСС

Национальным банком для ЕСП выделены коды назначения платежей (КНП 183 при уплате единого совокупного платежа и КНП 184 при уплате ошибочно перечисленных/зачисленных сумм единого совокупного платежа). В платёжных сообщениях формата МТ 102 в поле "OPV" (поле 70 детали платежа) будет буква "G".

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