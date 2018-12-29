Насколько снизятся тарифы на комуслуги в Алматы
Тарифы снизятся во исполнение поручения Главы государства со следующего года.
29 декабря текущего года в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы прошел брифинг с представителями СМИ по вопросу снижения тарифов на коммунальные услуги с с 1 января следующего года, сообщает Zakon.kz.
Во исполнение поручения Главы государства с нового года тарифы на коммунальные услуги в Алматы снизятся:
Газ -16%
Тепло -18%
Вода и канализация -10%
Электроэнергия -2,8%.
Сфера газоснабжения
Во-первых, за неисполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму 500 млн.тг.
Во-вторых, из-за увеличения объема поставки газа по факту 2017 года, уполномоченный орган обязан снижать тарифы. Экономия 1,5 млрд тенге. Эти работы проведены еще в августе текущего года.
В третьих, снижены средства инвестиционной программы на 5 млрд тенге на 2019-2021 годы.
Также была снижена цена на оптовый газ.
В совокупности это дало снижение тарифа КазТрансГаз Аймак на 16%.
Сфера теплоснабжения
Снижены тарифы производителей тепла:
Снижение тарифа на газ дало положительный эффект на тепло.
Вместе с этим, проводились дополнительные мероприятия, такие как:
По АО "Алматинские электрические станции" из-за не неисполнения мероприятий инвестиционной программы на сумму 107 млн тг.
Снижены затраты на инвестиционную программу на 800 млн тг.
По ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" Снижены затраты на инвестиционную программу на 100 млн тг.
В совокупности это дало снижение конечного тарифа на теплоснабжение ТОО "Алматинские тепловые сети" на 18%.
По воде и канализации
Снижены затраты на инвестиционную программу почти на 700 млн.тг.
Это дало снижение тарифа по воде и канализации ГКП "Алматы Су" на 10%.
Сфера электроснабжения
Тариф на передачу электроэнергии для АО "АлатауЖарыкКомпаниясы" снижен 10%. Экономия 4 млрд тенге.
А также, из-за сдерживания тарифа АО "КЕГОК" Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК на уровне 2018 года, без планового роста на 2019 год и снижении тарифов по энергоисточникам, конечный тариф на электроснабжение ТОО "АлматыЭнергоСбыт" снизится на -2,8%.
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