В Алматы шестерых полицейских поймали на взятке почти в 25 тысяч долларов

Деньги они получили от своих подчиненных за общее покровительство по службе.

В Алматы антикоррупционщики задержали за взятку почти в 25 тысяч долларов шестерых полицейских, передает Zakon.kz со ссылкой на Instagram kris_p_brothers.

В группе kris_p_brothers в Instagram появилось видео задержания сотрудников полиции за взятку.

В описании к видеролику сообщается, что 27 декабря в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по зарегистрированному досудебному расследованию по п.3, ч.3, статьи 366 УК РК изобличены начальник Управления специализированной службы охраны Алматы МВД РК полковник полиции Дзигалюк 1969 года рождения, командиры батальонов подполковники полиции Арашев и Ракишев, заместители командиров батальона капитан полиции Нысанбаев 1980 года рождения и майор полиции Орынбаев 1973 года рождения, начальник отдела тылового обеспечения подполковник полиции Камалова 1979 г.р. Они с 13 по 26 декабря 2018 года получили взятку в размере 24 900 долларов от своих подчиненных за общее покровительство по службе.

Дзигалюк, Орынбаев, Арашев и Нысанбаев задержаны в соответствии со статьей 128 УПК РК и водворены в ИВС ДП АЛматы.

Камаловой и Ракишева полностью признали свою вину.

Досудебное расследование проводит следователь Антикоррупционной службы Жакипбеков.

Zakon.kz выясняет, насколько эта информация достоверна. Мы обратились за комментарием в АДГСПиК.

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