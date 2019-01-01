Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым годом
Глава государства выступил с ежегодной праздничной речью.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Новым 2019 годом, передает Zakon.kz.
Глава государства отметил, что главным событием стало 20-летие столицы.
Дорогие соотечественники!
С особой радостью и волнением каждый из нас ожидает наступление Нового года.
Этот светлый и добрый праздник мы встречаем в единстве и согласии большой и дружной казахстанской семьей.
Мы связываем с ним свои самые смелые надежды и мечты, строим захватывающие дух планы и загадываем сокровенные желания на будущее.
Уходящий 2018 год был очень содержательным и динамичным для нашей страны.
Главным событием стало 20-летие прекрасной Астаны, ставшей ярким символом широкой и открытой души казахстанцев, олицетворением счастья и благоденствия нашего народа.
В этом году Казахстан еще больше укрепил свои позиции и авторитет на международной арене.
Мы успешно председательствовали в Совете Безопасности ООН – ключевой структуре управления в современном глобальном мире.
Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель и в другие значимые для нашего государства столицы.
В уходящем году мы сохранили позитивную динамику экономического развития страны.
В рамках индустриализации запущены новые производственные предприятия и инфраструктурные объекты.
Значительно выросли объемы жилищного строительства и транзитных перевозок.
Увеличился экспорт казахстанской продукции и уровень цифровизации ключевых отраслей экономики.
Казахстанцы должны быть уверены в спокойствии и безопасности на улицах городов и сел нашей страны.
Поэтому начаты реформы в судебной и правоохранительной системе.
Дан старт масштабным мерам по повышению качества жизни и росту благосостояния наших граждан.
Все эти важные шаги и достижения стали возможны благодаря усилиям и труду всех казахстанцев.
Хочу выразить свою искреннюю признательность каждому из вас за вклад в процветание нашей Родины!
Уважаемые казахстанцы!
В условиях стремительно меняющегося мира главным фактором успешного развития страны являются люди, их таланты, знания и патриотизм.
Поэтому наступающий год объявлен Годом молодежи.
Уверен, молодое поколение оправдает наше доверие и сможет вывести Казахстан в число 30-ти лучших государств планеты.
Дорогие друзья!
Всего несколько мгновений осталось до Нового 2019 года!
Пусть мир, добро и благополучие будут в каждом казахстанском доме!
От всего сердца желаю всем счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях!
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