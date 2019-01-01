В Алматы пройдет гражданская панихида по Султану Джиенбаеву

Прощальная панихида состоится в 10.00 часов в Государственном академическом театре оперы и балета им.Абая.

Прощание с ветераном Великой Отечественной войны, партийным и государственным деятелем Султаном Джиенбаевым состоится 3 января в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Прощальная панихида пройдет в 10.00 часов в Государственном академическом театре оперы и балета им.Абая.

Справочно:

Жиенбаев Султан Сулейменович родился 22 июля 1921 года в городе Алма-Ата. Окончил факультет экономики советской торговли Высшей торговой школы Министерства внутренней и внешней торговли СССР (1953), экономист-организатор. В декабре 1941 года стал воином 100-й стрелковой бригады. С ноября 1942 года участвовал в боевых операциях командиром роты противотанковых ружей. После демобилизации из рядов Советской Армии в 1944 году вернулся на родину.

С марта 1944 года – инспектор-ревизор, с ноября 1944 года – старший инспектор общепита, с декабря 1944 года – старший инспектор Отдела рабочего снабжения Начальника отделения дороги.

С 1945 года – старший инспектор Алматинского отделения Туркестанско-сибирской железной дороги (ДорУРС ТСЖД).

С 1947 года – начальник ОРС Алма-Атинского отделения ТСЖД.

С 1950 года – слушатель Высшей торговой школы Министерства внешней и внутренней торговли СССР.

С 1953 года – начальник Управления торговли промышленными товарами Министерства торговли КазССР.

С мая 1954 года – директор Алма-Атинского универмага Главунивермага Министерства торговли СССР.

С ноября 1954 года – заведующий планово-финансовым торговым отделом Алма-Атинского горкома компартии Казахстана.

С 1959 года – первый секретарь Фрунзенского райкома партии г. Алма-Ата. С 1960 года – заведующий отделом планово-финансовых и торговых органов ЦК КП Казахстана.

С 1962 года – министр торговли КазССР.

С 1970 года – заместитель председателя Совета Министров КазССР.

С 1984 года находится на заслуженном отдыхе.

С 1985 года – председатель президиума Центрального совета казахского общества охраны памятников истории и культуры.

С 1991 года – основатель и президент Фонда им. Д.А. Кунаева. С 1993 года по настоящее время – почетный президент Международного фонда им.Д.А.Кунаева.

Депутат Алма-Атинского городского совета депутатов трудящихся; депутат Верховного Совета КазССР 8–10-го созывов.

Член КПСС (1945–1991). Член Алма-Атинского горкома партии; член ЦК Компартии Казахстана (1972, 1976, 1981).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1973, 1977), Октябрьской революции (1971), Отечественной войны I степени (1976, 1985), Дружбы народов (1980), "Құрмет" (2001), "Парасат" (2007), Орден "Барыс" III степени (2015), "Великая Победа" (РФ, 2008); медалями "За отвагу" (1946), "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За освоение целинных земель" (1958), золотой медалью за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР (1971), им. маршала Жукова (1996), "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" (1998), "Тыңға 50 жыл" (2004), "Қазақстан темір жолына 100 жыл" (2004), "Астананың 10 жылдығы" (2008); Пенсионер союзного значения (1984), ветеран Великой Отечественной войны (1999). Лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента — Лидера нации (2016). Почетный железнодорожник РК (2006). Почетный гражданин города Алматы (2009).

Воинское звание – полковник в отставке.

Почетный профессор Университета им. Д.А. Кунаева (с 2007). Автор книг "Казахская сотая" (2000), "Четверть века вместе, день за днем" (2006); свыше 30 статей, опубликованных в журнальных и газетных изданиях.

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