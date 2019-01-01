Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января стал Чарли Саммерс.

Пресс-секретарь минобороны США Дана Уайт заявила о своем уходе вслед за отставкой главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который с 1 января уходит со своего поста. Об этом она написала в понедельник в Twitter, сообщает ТАСС.

"Я благодарна за возможность, предоставленную этой администрацией, служить вместе с министром Мэттисом, нашими военнослужащими и гражданскими лицами, которые их поддерживают", - заявила Уайт.

Исполняющим обязанности пресс-секретаря с 1 января стал ее заместитель Чарли Саммерс.

Ранее Трамп заявил, что первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан будет исполнять обязанности министра обороны после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса. Президент США Дональд Трамп отметил, что будущий и.о. главы Пентагона имеет большой послужной список и многого добился за время работы замминистра, а до этого - в компании Boeing.

Мэттис, занимающий этот пост с 20 января 2017 года, в своем прошении об отставке отметил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.

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