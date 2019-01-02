Мужчина в Германии в новогоднюю ночь умышленно давил людей на машине
В полиции не исключают, что мотивом этих действий могла быть ксенофобия.
На западе Германии 50-летний мужчина умышленно наехал на группу людей, пострадали как минимум четыре человека. Как сообщила во вторник местная полиция, инцидент произошел в новогоднюю ночь, передает ТАСС.
Уточняется, что водитель несколько раз попытался на своем автомобиле наехать на прохожих в разных местах - сначала в городе Боттроп, затем в Эссене (оба - федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). В Боттропе он направил машину сначала на случайного прохожего, затем наехал на группу мигрантов из Сирии и Афганистана.
"Пострадали как минимум четыре человека", - отметили в полиции.
Впоследствии мужчина отправился в Эссен, где направил свою машину на людей, стоявших на автобусной остановке.
"Все было похоже на охоту на людей", - сообщили в правоохранительных органах.
Злоумышленник задержан. В полиции исходят из того, что мотивом его действий была ксенофобия, поскольку во время задержания с его стороны прозвучали высказывания соответствующего характера. Кроме того, у правоохранительных органов есть информация о психическом заболевании мужчины.
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