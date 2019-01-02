Сколько дней отдохнут казахстанцы в 2019 году

Богатым на выходные станет март.

Календарь праздничных дней 2019 года опубликовали на сайте электронного правительства. В этом году нас ждут 119 выходных дня, передает Zakon.kz.

В ближайший крупный праздник - Наурыз - казахстанцы будут отдыхать пять дней. Празднование будет перенесено на 25 марта, поскольку 23 число выпадает на субботу.

День единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы выпадают на будни, никаких переносов не ожидается.

Празднование Дня столицы перенесено с 6 июля (суббота) на 8 июля (понедельник). Итого - три дня выходных.

День Первого Президента (1 декабря) выпал на воскресенье, поэтому понедельник, 2 декабря, будет выходным днем.

Главные праздник - День Независимости - выпадает на будни, переноса не ожидается.

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