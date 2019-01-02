Зарплаты и пенсии повысились в Казахстане с 1 января

Повышение напрямую коснулось 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности и охватило 275 тысяч работников бюджетных организаций.

С 1 января 2019 года в Казахстане по поручению Нурсултана Назарбаева повышены зарплаты, пенсии и пособия, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В первую очередь, по поручению Президента с 1 января в 1,5 раза повышается размер минимальной заработной платы (МЗП), установление размеров МЗП не будет привязано к величине прожиточного минимума. С нового года МЗП составит 42 500 тенге.

Повышение напрямую коснулось 1 миллиона 300 тысяч человек, которые работают во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности и охватило 275 тысяч работников бюджетных организаций, зарплата выросла в среднем на 35%.

По данным Министерства национальной экономики РК, в результате повышения МЗП, располагаемый доход более 6 млн наемных работников вырастет до 15 тысяч тенге в год только за счет увеличения объема освобождаемого от налога дохода.

Учитывая что, за МЗП сохраняется роль минимального стандарта оплаты труда работника, для более 1 млн казахстанцев (с низким уровнем оплаты труда) рост заработных плат достигнет до 50% к уровню 2018 года.

Помимо этого, с 1 января размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования для всех состоявшихся получателей повышены на 5% в соответствии с уровнем индексации аналогичных выплат из республиканского бюджета. Это касается порядка 88,3 тысяч получателей социальных выплат на случай утраты трудоспособности и 50,1 тысяч получателей социальных выплат потерявших кормильца.

Таким образом, средний размер социальных выплат на случай утраты трудоспособности повысился с 15,9 тысяч тенге до 16,6 тысяч тенге, средний размер социальных выплат на случай потери кормильца с 20,6 тысяч тенге до 21,7 тысяч тенге.

Наряду с этим, законопроектом предусматривается, что для граждан с большим стажем участия в системе социального страхования, коэффициент, применяемый для расчета размеров социальных выплат, будет повышаться на 2% за каждый год сверх 5 лет. Для лиц с инвалидностью размеры социальных выплат на случай утраты трудоспособности предлагается определять исходя из фактически установленной степени утраты трудоспособности (т. е. социальные выплаты персонализируются), а не от усредненных коэффициентов утраты трудоспособности.

Семьям, потерявшим кормильца, предлагается повысить коэффициенты количества иждивенцев, применяемые для определения размеров социальной выплаты на случай потери кормильца. Для лиц, потерявших работу, предлагается повысить коэффициент замещения дохода с 30% до 40% при определении размеров социальных выплат на случай потери работы, а также увеличить продолжительность данной социальной выплаты с 4 до 6 месяцев. В целом предлагаемые изменения предполагают рост размеров социальных выплат на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы в среднем на 30%.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, с нового года солидарная пенсия увеличилась на 7%, базовая — на 5%. Так, минимальная солидарная пенсия с 1 января 2019 года составляет 36 108 тенге, минимальная базовая пенсия — 16 037 тенге.

Таким образом, для мужчин и женщин, ушедших на заслуженный отдых до внедрения обязательных пенсионных отчислений, минимальная пенсия с 1 января 2019 года составляет 52 145 тенге.

Вместе с тем, с увеличением прожиточного минимума изменился минимальный размер пенсионных выплат из ЕНПФ, равный 54% от прожиточного минимума. Минимальный размер пенсионных выплат из ЕНПФ в 2019 году — 16 037 тенге.

Сложив между собой минимальные солидарный, базовый и накопительный компоненты, получается минимальный совокупный размер пенсионных выплат равный 68 182 тенге. Такую минимальную пенсию с 1 января 2019 года начали получать граждане, имеющие право на выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов.

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