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Подозреваемого в убийстве в новогоднюю ночь разыскивают в Караганде

С различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24-х до 27-и лет.

Фото : tvpodolsk.ru2 января 2019, 12:55

1 января возле одного из ресторанов Караганды, с признаками насильственный смерти обнаружено тело 23-х летнего мужчины, сообщает Zakon.kz.

По версии полиции, конфликт произошел на почве ссоры после употребления спиртных напитков.

"В настоящее время установлен подозреваемый, принимаются меры к его задержанию. По данному факту начато досудебное расследование, по ч.1 ст. 99 УК, т.е. "Убийство", - сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области.

Одновременно в ходе следствия установлено, что с различными травмами в медицинское учреждение обратились трое мужчин в возрасте от 24-х до 27-и лет. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.


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