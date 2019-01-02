"Я тоже хочу танцевать". Девушку с ДЦП не пустили в ночной клуб в Астане

Она предъявила охране справку, однако ее приняли за пьяную.

Молодая жительница Астаны Камилла Шоканова рассказала о дискриминации, с которой ей приходится сталкиваться при прохождении фэйс-контроля в ночных клубах. Она написала об этом в Facebook, передает Zakon.kz.

У девушки детский церебральный паралич. Она полностью дееспособна, но заболевание сказывается на особенностях походки и движений.

"Меня так достало и бесит, что меня не пропускают ни в один клуб. Это вовсе не жалоба. Это призыв обратить внимание на то, что происходит! На моем месте мог быть, кто угодно. Меня не трогает уже абсолютно, что меня называют пьяной, ржут надо мной. Абсолютно не трогает. Но просто реально прошу обратить внимание администрацию всех клубов на ситуацию", - заявила Камилла Шоканова.

По ее словам, в новогоднюю ночь она пришла в один из столичных ночных клубов, однако охрана не пропустила ее внутрь. На вопрос о причине отказа, ей ответили, что она пьяна. Объяснения и предъявленная справка не убедила охрану клуба.

"Я тоже живой человек и хочу потанцевать! Ну не хожу я на каблуках – ну ДЦП у меня. Мне нравятся каблуки, но в них блин реально танцевать нереально. Я хочу просто, чтобы администраторы всех клубов стали уже адекватней. Поймите, я бывала в лучших клубах Лос-Анджелеса и вообще земного шара – там никто не смотрит на то, носишь ли ты каблуки или нет. Блин, мужчины, попробуйте встать на 12-сантиметровые каблуки и танцевать. Сложно? И мне тоже. Это безумно некрасиво со стороны смеяться над девушкой, которая показывает в телефоне справку об инвалидности. Впрочем, меня даже и слушать толком не стали, как и всегда.", - заявила она.

Камилла выразила сожаление, что администрации ночных клубов проявляют жесткие дискриминирующие требования к внешности и дресс-коду - коротким платьям и высоким каблукам.

Она также приложила фото, заявив, что она "не бомж и не жалкий инвалид, а просто девушка с определенными особенностями, которая тоже хочет танцевать".

После произошедшего Камилла опубликовала еще одно видео, в котором попросила пользователей соцсети "не лить грязь" на ночной клуб. Позже девушка встретилась с управляющим, поговорила с ним и конфликт был решен.

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