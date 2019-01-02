10 фото способных взорвать мозг
В нынешнем мире мало что способно действительно удивить человека. Однако фотографии, которые способны вызвать настоящий взрыв мозга, никогда не наскучат!
Ведь любое несовпадение ожидания и реальности заинтересовывает и манит, как необычные фото из этой подборки.
Идеальное совпадение
Коктейль "Ледяной попугай"
Собака-демон с очень острыми зубами
Самое интересно, что эта девушка даже не подозревает о том, что уже проиграла
Йога с легкой ноткой оптической иллюзии
Когда выглядываешь в окно, а там гигантская белка пытается влезть в твою машину
Черная дыра с глазками
Никакого фотошопа или другого редактирования, только макияж
Всего лишь расстроенное солнце, делающее массаж уставшему капитану
Школьник подарил учителю подарок, который выглядел как симпатичная искусственная роза
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