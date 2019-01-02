10 фото способных взорвать мозг

В нынешнем мире мало что способно действительно удивить человека. Однако фотографии, которые способны вызвать настоящий взрыв мозга, никогда не наскучат!

Ведь любое несовпадение ожидания и реальности заинтересовывает и манит, как необычные фото из этой подборки.

Идеальное совпадение

Коктейль "Ледяной попугай"

Собака-демон с очень острыми зубами

Самое интересно, что эта девушка даже не подозревает о том, что уже проиграла

Йога с легкой ноткой оптической иллюзии

Когда выглядываешь в окно, а там гигантская белка пытается влезть в твою машину

Черная дыра с глазками

Никакого фотошопа или другого редактирования, только макияж

Всего лишь расстроенное солнце, делающее массаж уставшему капитану

Школьник подарил учителю подарок, который выглядел как симпатичная искусственная роза

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