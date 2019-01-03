Полицейские задержали совестливого грабителя в Алматы

О своем местонахождении преступник сообщил жертве по ее же телефону.

Сотрудники экипажа Буран "по горячим следам" задержали грабителя, отобравшего айфон у девушки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Девушка шла по улице Байсеитова, между Абая и Сатпаева и, по ее словам, за ней увязался парень и предложил проводить. Доверия провожатый не вызывал, девушка предложение отклонила и ускорила шаг.

Ей показалась, что он отстал, но спустя какое-то время, он неожиданно подскочил к ней, схватил за лицо, повалил на землю, выхватил айфон, который девушка держала в руках, и бросился бежать.

Девушка забежала домой, рассказала о случившемся родным, те вызвали полицию.

Экипаж Бурана 149 расспросил девушку и посадив в автомобиль, стали осматривать местность. В какой-то момент, они попросили ее позвонить на свой номер. К их удивлению грабитель ответил на звонок. По просьбе полицейских девушка втянула парня в диалог, в ходе которого тот рассказал, что жалеет о произошедшем и выразил готовность вернуть похищенное, оставив его на остановке. И даже ответил на вопрос, где он сейчас находится. Идет по улице Сейфулина выше Сатпаева.

Буран 149 быстро прибыл на указанное место. Увидев полицейских, парень бросился бежать. Полицейские быстро догнали, скрутили его и доставили в Бостандыкский УВД.

На допросе парень, оказавшийся уроженцем Узбекистана, рассказал, что у него болеет сын, что и вынудило его решиться на преступление. И снова выразил сожаление по поводу случившегося.

Ведутся следственные действия.

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