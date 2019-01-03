Убийство около ресторана Караганды: прокуратура просит не поддаваться на провокации

Ход расследования взят на особый контроль прокурором области.

В ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" в Караганде произошел конфликт, перешедший в групповую драку, в которой погиб один человек, еще трое получили различные ножевые ранения, сообщает Zakon.kz.

Органами правопорядка были возбуждены уголовные дела по статьям 99 (убийство) и 293 (хулиганство) Уголовного кодекса РК.

На текущий момент в результате работы следствия из числа участников конфликта задержаны трое, один участник объявлен в розыск.

"Вместе с тем в мессенджерах и социальных сетях активно распространяется недостоверная информация об этом конфликте, в частности о том, что погибли два человека, и конфликт возник на межнациональной почве. Обращаем внимание на тот факт, что потасовка произошла между двумя компаниями и не носила межнационального характера, так как в каждой из них присутствовали представители казахской и других национальностей. Просим граждан не поддаваться на провокации и призывы, а следить за достоверной информацией от органов следствия. В целях предупреждения нарушений законности разъясняем, что умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни, влекут уголовную ответственность, предусмотренную ст. 174 Уголовного кодекса РК", - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

Прокуратура области призывает граждан и представителей СМИ ориентироваться исключительно на официальные данные органа уголовного преследования. Правоохранительные органы обеспечат полную прозрачность расследования, вся информация о ходе расследования будет публиковаться в СМИ и в социальных сетях.

Ход расследования взят на особый контроль прокурором области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!