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В Астане горел детский сад

В подвальном помещении, в котельной на жидком топливе, произошло возгорание пластмассовой емкости с дизтопливом.

Фото : из открытых источников3 января 2019, 09:04

В Астане загорелся коттедж, переоборудованный под детский сад, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"3 января в 06:43 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в трехэтажном коттедже, переоборудованного под частный детский сад по ул. Шертер в Астане. В подвальном помещении, в котельной на жидком топливе, произошло возгорание пластмассовой емкости с дизтопливом на площади 15 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 07:07 и ликвидирован в 07:16.

На момент пожара детей в саду не было. Жертв и пострадавших нет. На место пожара было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Астаны.


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