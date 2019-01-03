Из горящего дома в Караганде эвакуировали 32 человека, одна женщина погибла

С отравлением угарным газом госпитализирован в больницу мужчина 1988 года рождения.

В Караганде горела квартира в жилом пятиэтажном доме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"3 января в 06:40 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в квартире четвертого этажа пятиэтажного дома в 13 мкр. Октябрьского района в Караганде. Силами пожарных подразделений эвакуировано 32 человека, из них 5 детей. Пожар локализован в 07:21 и ликвидирован в 07:27", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 15 кв.м.

На месте пожара обнаружено обгоревшее тело женщины 1937 года рождения, с отравлением угарным газом госпитализирован в больницу мужчина 1988 года рождения.

Причина пожара устанавливается. На месте пожара было задействовано 22 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС Карагандинской области.

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