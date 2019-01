Совершена первая в истории мягкая посадка на невидимую сторону Луны

Китайский аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны, пишет rg.ru.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно прилунился на обратной стороне Луны.

Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на невидимую сторону Селены. Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской станцией "Луна-3" седьмого октября 1959 года. В 1968 году американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля "Аполлон-8". Однако за всю историю лунной эпопеи еще никто не сажал аппараты на обратной стороне спутника Земли. То есть китайцы сумели забраться туда, где еще ни разу не была ни нога человека, ни опора космического аппарата.

Дорогу до Луны "Чанъэ-4" преодолел за неполный месяц: аппарат был запущен с космодрома Сичан восьмого декабря. Прилунился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе.

Сама космическая станция включает в себя перелетный модуль (весит 425 кг), посадочную платформу (1,2 тонны) и луноход (140 кг). Но самое интересное, конечно, ровер. Он прямоугольной формы, имеет две складные солнечные панели и шесть колес. Длина - 1,5 метра, ширина - один метр, высота - 1,1 метра.

На луноходе установлены камеры - посадочная, панорамная и для съемки ландшафта. Кроме того, в состав научной аппаратуры "Чанъэ-4" входят инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование.

#BREAKING China's Chang'e-4 probe lands successfully on far side of the moon at 10:26 a.m. BJT Thursday, marking the first ever soft-landing in this uncharted area pic.twitter.com/rTlJ4EzOw2