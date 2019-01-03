В акимате Атырауской области прокомментировали задержание руководителя управления образования
Борьба с коррупцией - одна из приоритетных задач в нашей работе, мы прикладываем максимум усилий для недопущения подобных фактов - Шапкенов.
Фото : п/служба3 января 2019, 12:45
Первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов прокомментировал задержание руководителя управления образования, передает Zakon.kz.
"Давать оценку текущей ситуации мы не можем, в данный момент ведутся следственные действия, - сказал Шапкенов. – Степень виновности подозреваемых установит суд. Однако сам факт того, что у уполномоченных органов появляются сомнения в честности работы того или иного государственного служащего служит сигналом для нас. Борьба с коррупцией - одна из приоритетных задач в нашей работе, мы прикладываем максимум усилий для недопущения подобных фактов".
По словам Шапкенова, в ближайшее время во всех управлениях акимата будет проведен внутренний аудит.
"Специалисты проверят и проанализируют работу всех управлений на соблюдение закона о государственных закупках, внутреннюю документацию и т.д. Если выяснится, что у управления либо подведомственной организации есть какие-либо нарушения, будут приниматься меры", - добавил он.
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