Как на самом деле выглядят актеры, сыгравшие в знаменитых ужастиках

В реальной жизни актеры страшилок совершенно не похожи на своих персонажей.

При просмотре фильмов ужасов нас пугают не только резкие звуки и спецэффекты, но и угрожающий вид монстров.

Они вселяют страх, вгоняют в дрожь, и порой мы испытываем к ним отвращение. Но в реальной жизни актеры страшилок совершенно не похожи на своих персонажей. Смотрите сами.

Пеннивайз — Билл Скарсгорд

Оно, 2017

Билл Скарсгорд успел сняться в таких фильмах, как "Дивергент-3: За стеной" и "Анна Каренина", но настоящую славу ему принесла роль страшного клоуна Пеннивайза в фильме "Оно". Во время съемок Билл настолько вжился в роль, что довел до слез почти половину детей, играющих в массовке.

Мама — Хавьер Ботет

Мама, 2013

Актера Хавьера Ботета называют "Человек-спецэффект", ведь он воплощает на экранах роли, которые никто, кроме него, не может сыграть. Он играл демонов в фильмах "Багровый пик", "По ту сторону двери" и "Заклятие-2", а также ужасающего зомби в фильме "Репортаж". В следующий раз, когда будете смотреть фильмы ужасов, присмотритесь к монстрам, возможно, их сыграл Хавьер Ботет.

Дрен — Дельфин Шанеак

Химера, 2009

Французская актриса, модель и писательница Дельфин Шанеак получила особую известность после выхода на экраны фильма "Химера". Ради роли актриса даже сбрила волосы.

Самара — Бонни Морган

Звонки, 2016

Актриса Бонни Морган в прошлом была акробаткой, поэтому она легкостью исполнила роль Самары в фильме "Звонки". Интересно, что актриса снялась в качестве дублерши в сцене в колодце в фильме Хидэо Накаты "Звонок-2". В финальных титрах Бонни не указали.

Пирамидоголовый — Роберто Кампанелла

Сайлент Хилл, 2006

Актер и хореограф Роберто Кампанелла исполнил роль не только Пирамидоголового, но и уборщика Колина и Мученика в фильме "Сайлент Хилл". Также он координировал движения всех существ и следил, как актеры выполняют движения персонажей.

Джиперс Криперс — Джонатан Брек

Джиперс Криперс, 2002

Джонатан Брек известен миру не только как актер кино и театра, но и как продюсер и режиссер. В 2004 году он снял триллер Dremland. Кинокартина вышла в прокат в 2005 году. Сейчас Джонатан продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Мишель Крэйн — Даниэль Бисутти

Астрал-2, 2013

Американская актриса сыграла в таких сериалах, как "Детектив Раш", "O.C. — Одинокие сердца" и "Кости". На ее счету более 40 работ в кино. Сейчас Бисутти продолжает играть в кино и пишет песни для фильмов.

Джетер Полк — Финн Уиттрок

Американская история ужасов, 2011

Финн Уиттрок получил известность благодаря роли Дэймона Миллера в дневной мыльной опере ABC "Все мои дети" в 2009-2011 годах. В 2014 году начал сниматься в сериале "Американская история ужасов". Вы его могли увидеть в роли Дэнди Мотта, Тристана Даффи и Джетера Полка.

Клоун Твисти — Джон Кэрролл Линч

Американская история ужасов, 2011

Джон Линч начинал карьеру как театральный актер, но в 1990-х годах сделал выбор в пользу кино. Он сыграл в таких фильмах, как "Зодиак", "Без ума от любви" и "Готика". На сегодняшний день актер продолжает сниматься в кино.

Мэри Шоу — Джудит Анна Робертс

Мертвая тишина, 2006

Актриса Джудит Анна Робертс дебютировала в фильме Дэвида Линча "Голова-ластик", но настоящую известность женщина получила благодаря роли Мэри Шоу. Джудит до сих пор снимается в кино.

Зомби — Ксан Ангелович

Ходячие мертвецы, 2010

Красивая и милая девушка Ксан Ангелович исполнила роль кровожадного зомби в сериале "Ходячие мертвецы". Сейчас она работает моделью.

Женщина в черном — Том Фицпатрик

Астрал-3, 2015

Том Фицпатрик — именно этот актер сыграл жуткую женщину в черном, которая охотилась за главными героями в фильмах "Астрал-2" и "Астрал-3".

Источник: chilbu.ru

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