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Морозы пока не покинут Астану

Температура ночью будет достигать 27 градусов мороза.

Фото : 24tv.ua3 января 2019, 13:22

В ближайшие три дня в Астане будет холодно, без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

3 января, сообщили в "Казгидромете", ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -23…-25°С, днем -17…-19°С.

4 января переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -25…-27 °С, днем -17…-19 °С.

5 января также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура ночью -22…-24 °С, днем -12…-14 °С.


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