Морозы пока не покинут Астану

Температура ночью будет достигать 27 градусов мороза.

В ближайшие три дня в Астане будет холодно, без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

3 января, сообщили в "Казгидромете", ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -23…-25°С, днем -17…-19°С.

4 января переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -25…-27 °С, днем -17…-19 °С.

5 января также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура ночью -22…-24 °С, днем -12…-14 °С.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!