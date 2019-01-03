Более 500 казахстанцев отказались от радикальных взглядов

Вставшие на праведный путь официально заявили о своих религиозных позициях.

В минувшем году в Казахстане 518 граждан, придерживавшихся ранее идеологии радикальных религиозных течений, вернулись к традиционному в стране исламу – ханафитскому мазхабу, передает Zakon.kz.

Как сообщило Духовное управление мусульман Казахстана, некоторые из тех, кто вернулся к традиционной религии, официально заявили о своих религиозных взглядах и позициях. По их признанию, на такой шаг они пошли по той причине, что не поддерживали негативное отношение пропагандистов - приверженцев деструктивных течений к традициям и обычаям казахского народа, к государственным символам.

Большую роль в этом сыграло и религиозное просвещение населения, регулярно проводимое информационно-пропагандистскими группами, созданными ДУМК. Так, в 2018 году в общей сложности проведено почти 7300 встреч с охватом свыше 646 тысяч человек.

Более 82 тысяч верующих окончили курсы религиозной грамотности при мечетях. Курсы состоят из таких предметов, как чтение Корана, хадис, вероубеждение, исламская этика, на которых граждане получают основы религии.

- Человек, который прошел курсы религиозной грамотности, не попадет под влияние деструктивных организаций, - считает Марат Абдуллаулы, главный специалист Отдела образования и подготовки религиозных кадров ДУМК. – Чтобы закрепить полученные знания и стимулировать людей к дальнейшему обучению в русле традиционного в Казахстане ислама, мы провели специальные образовательные конкурсы с вручением победителям ценных призов.

Кроме того, в настоящее время во многих регионах Казахстана строятся новые современные мечети, на территории которых находятся автостоянки, парки и другие необходимые объекты, что также вызывает доверие у прихожан к традиционному исламу и местным имамам. А это залог того, что всё больше людей будут обращать свои взоры на ханафитский мазхаб и уходить от деструктивных и радикальных религиозных течений.

- При строительстве мечетей нами учитываются самые передовые современные их модели вплоть до строгого соблюдения меры безопасности, - говорит руководитель отдела по делам мечетей ДУМК Жандилда Мамытханулы. - Также особое внимание уделяем мы символам ислама и архитектуре с использованием местного национального колорита и стараемся, чтобы декорирование минаретов, купола, внутренняя и внешняя отделка соответствовали местным традициям.

Всего в Казахстане в 2018-м построены и введены в эксплуатацию 38 мечетей. Только в столице Астане накануне Нового года открылась десятая по счету мечеть "Ақ мешіт", где одновременно могут молиться 1200 человек. Рядом с мечетью построено медресе.

- Мечеть - это дом Аллаха, способствующий духовному развитию человека и его личности, - отметил Верховный муфтий РК Серикбай кажы Ораз. - Мечеть – это сосредоточие любви, братства, доброты, единства, милосердия и всего добра. Поэтому мечети, построенные на казахской земле, стали духовным центром воспитания, науки и образования.

На сегодняшний день в стране в общей сложности функционируют 2626 мечетей.

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