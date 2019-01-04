Это стечение обстоятельств, мне реально повезло - казахстанец о победе в конкурсе NASA

Всего заявки на участие в конкурсе NASA подали свыше 100 человек со всего мира

Казахстанец Арсен Сексенбаев, который победил в конкурсе NASA, продолжает принимать поздравления от друзей и знакомых, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Именно его работа признана лучшей, а проект будет взят в основу создания космической лаборатории по исследованию неземных растений. Молодому человеку уже прислали предварительный контракт и приглашают поработать в США.

Молодой человек до сих пор до конца не осознал происходящее. О том, что он победил в конкурсе NASA, узнал от близких. Электронное письмо от космического исследовательского центра сначала даже посчитал спамом и поместил в корзину. Теперь дизайнер изучает условия предварительного контракта.

- Один из пунктов - что я переезжаю сам. На мою семью не будет никакого приглашения. Это будет контрактная работа на 3 года.Она будет связана непосредственно с моим участием. Как у нас в дизайнерстве говорят, авторский надзор, то есть проектирование само, - рассказал Арсен Сексенбаев.

Всего заявки на участие в конкурсе NASA подали свыше 100 человек со всего мира. По условиям, авторы должны был предложить минимальное количество предметов на экскизе и проявить творческую фантазию. Далее работы нужно было защитить онлайн, а позже комиссия назвала имена победителей. Ими оказалось трое - супервайзер из Англии Хью Тернер, китайский разработчик анимации для игры Ли Хон Вы и наш соотечественник – Арсен Сексенбаев. Его проект может стать основой для создания космической лаборатории по исследованию неземных растений.

- Я делал так, как я бы работал, если бы я был на месте этих ученых. Но и как я ранее говорил, я считаю, что это стечение обстоятельств, мне реально повезло, - отметил он.

Автору уже перечислили первый гонорар. Сумму дизайнер не разглашает. Сейчас он в раздумьях, ехать или нет в далекую Америку. В случае, если он подпишет контракт, придется на 3 года оставить семью и любимое дело. А увлекается Арсен Сексенбаев еще и дизайном интерьера.

Гульнара Джусупова, Джандос Битабаров.

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