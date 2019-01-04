"Новый год встречу красавицей". Алматинке восстановили нос

С детства она выходила на улицу исключительно в маске, теперь это всё осталось в прошлом.

В Алматы 17-летнюю студентку вернули к полноценной жизни, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

С самого детства Алмагуль Жолдасовой приходилось скрывать лицо. Из-за опухоли у нее практически исчез нос. Теперь после двух сложнейших операций медикам удалось восстановить повреждённые ткани.

- Мне очень нравится, прям как у Пенелопы. Хочу стажироваться, открыть свое ателье, все фантазии, все работы. Маме помогать вместе с ней. Новый год встречу красавицей, - поделилась Алмагуль Жолдасова.

По словам медиков операция прошла успешно. Казахстанских хирургов консультировали южнокорейские коллеги.

С детства она выходила на улицу исключительно в маске, теперь это всё осталось в прошлом. Девушка очень довольна результатом. Некоторое время она еще будет находиться под наблюдением врачей - ей может потребоваться еще одна операция, но уже незначительная.

- Операция длилась 3-4 часа, очень сложная была. Практически такие операции не проводятся в Казахстане. Отличный результат, пациентка очень довольная. Сейчас уже может улыбаться, общаться с людьми. Наконец у нас можно проводить такие операции, никуда не выезжать за границу, - рассказал пластический хирург Мухамммед Шбаир.

Элина Узиева.

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