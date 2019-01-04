Войска США начали процесс выхода из Сирии

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии.

Американские военнослужащие уже выходят из Сирии. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС.

Помпео подчеркнул, что США "продолжат кампанию против ИГ (запрещенная в Казахстане террористическая группировка "Исламское государство")" и приложат максимум усилий для "обеспечения стабильности на всем Ближнем Востоке". Отвечая на вопрос журналиста о сроках вывода американских войск, глава Госдепартамента заявил: "Я не могу предоставить информации о сроках [вывода войск]. Я не хочу, чтобы противники точно знали, когда мы покинем [Сирию]".

При этом госсекретарь подчеркнул, что США "продолжают антииранскую кампанию". "Мы будем заниматься этими задачами. Мы продолжим достигать результатов. Мы просто займемся этим, когда американские войска покинут Сирию", - указал он.

Госсекретарь также указал на важность обеспечения безопасности религиозных меньшинств в Сирии и недопущения столкновений между турецкими и курдскими силами. "Все эти задачи все еще являются частью американской миссии", - заключил глава Госдепартамента.

В среду Трамп в беседе с журналистами в Белом доме также не стал предоставлять информацию о точных сроках вывода американских войск из Сирии. "Мы возвращаем войска домой в течение определенного периода времени <...> Мы добились колоссального успеха в Сирии", - отметил американский лидер, указав на важность обеспечения безопасности курдов. Он подчеркнул, что "никогда не говорил о быстром или медленном" выводе войск.

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над ИГ в Сирии одержана, и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщила, что Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

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