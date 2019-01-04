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У подростка из Экибастуза в руках взорвалась петарда

Учащийся школы №18 с рваной раной кистей обоих рук доставлен в травмпункт.

Фото : из открытых источников4 января 2019, 10:21

Одиннадцатиклассник был госпитализирован в восемь часов вечера 3 января, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления здравоохранения, вызов поступил из многоэтажки по улице Богембай батыра.

- Учащийся школы №18 с рваной раной кистей обоих рук доставлен в травмпункт, - сообщила пресс-секретарь ведомства Эльмира Темиргалиева.

Собеседница также отметила, что в новом году это не единственный случай, когда молодые люди оказались в больнице после затяжного празднования Нового года.

- Сегодня в час ночи в Экибастузе со второго этажа упала 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения. С диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота пациентка доставлена в травмпункт, - сообщила Эльмира Темиргалиева.

Кроме того, этой ночью в травмпункт в Экибстузе поступил 54-летний мужчина с обморожением обеих стоп второй и третьей степеней.


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