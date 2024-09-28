В Москве у подростка в руках взорвался вейп

В Москве произошел инцидент с 17-летним подростком, у которого в руках взорвался вейп, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал SHOT, происшествие произошло на северо-востоке столицы в субботу, 28 сентября, в квартире на улице Стартовой.

Молодой человек поставил вейп на зарядку, но решил воспользоваться устройством, не отсоединяя его от сети. В результате вейп взорвался в его руках, причинив травмы лица и ожоги рук.

Несмотря на это, госпитализация не потребовалась – подросток проходит амбулаторное лечение.

В Казахстане запрещена продажа вейпов. 20 июня 2024 года в стране вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов.

