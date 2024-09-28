Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Москве у подростка в руках взорвался вейп

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 01:59 Фото: akorda.kz
В Москве произошел инцидент с 17-летним подростком, у которого в руках взорвался вейп, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал SHOT, происшествие произошло на северо-востоке столицы в субботу, 28 сентября, в квартире на улице Стартовой.

Молодой человек поставил вейп на зарядку, но решил воспользоваться устройством, не отсоединяя его от сети. В результате вейп взорвался в его руках, причинив травмы лица и ожоги рук.

Несмотря на это, госпитализация не потребовалась – подросток проходит амбулаторное лечение.

В Казахстане запрещена продажа вейпов. 20 июня 2024 года в стране вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов. 

Читайте также

NASA и SpaceX отправили на МКС Crew Dragon
NASA и SpaceX отправили на МКС Crew Dragon
Предполагаемая мать детей Павла Дурова рассказала их историю любви
Предполагаемая мать детей Павла Дурова рассказала историю их любви
Иранский лидер Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном
Иранский лидер Хаменеи заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном
Диана Абдуллаева
Россия Москва 2024 год Вейпинг
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
В Румынии признали новую породу кошек
В Румынии обнаружили новую породу кошек
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Гороскоп на сегодня
Коридор затмений: что можно и что нельзя делать до 2 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: