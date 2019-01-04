Мать Дениса Тена не верит, что преступникам нужны были лишь зеркала

На эту мысль наводят нелогичные действия и поступки подозреваемых в день совершения преступления.

Мать погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена рассказала о том, что делали в день убийства ее сына трое подозреваемых — Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, передает Sputnik.kz.

Оксана Тен дала показания по делу о гибели сына в рамках главного судебного разбирательства, которое второй день проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

"Вся эта троица собралась в Шаныраке (микрорайон в Алматы — Sputnik) и жила у брата Киясова. Прекрасно жила. Но почему-то 18 июля они едут в центр города и снимают квартиру на одну ночь. Ночью они покупают нож в "Магнуме" и сидят в этой квартире до двух часов (дня — Sputnik), что совпадает с желанием Дениса поехать в ресторан. Они объясняют это тем, что ночью надо было купить лекарства для Толыбаевой", — сообщила Оксана Тен. Стоит отметить, что Толыбаева находится на седьмом месяце беременности.

Перед совершением преступления, по словам Оксаны Тен, подозреваемые угнали машину у брата Киясова. Мать погибшего подробно обрисовала маршрут задержанных, начиная с 14:11 и заканчивая 14:30, когда они прибыли на место убийства.

Когда все трое двигались к месту, согласно показаниям Оксаны Тен, Толыбаевой постоянно звонили, после чего автомобиль резко менял маршрут.

"По записям, Денис заходит в ресторан в 14.18. Эта троица проходит через 10 минут. В 14:30 они были уже на месте. На допросе задержанные говорили, что не хотели брать Толыбаеву, она сама увязалась и плелась за ними, уткнувшись в телефон", — отметила Оксана Тен.

Также женщина подчеркнула, что у задержанных спрашивали, почему они отправились именно в этот район. Подозреваемые заявили, что там находятся дорогие автомобили.

"Опять же, опираясь на слова задержанных, они прибыли на место, но не сразу пришли туда, а прогулялись сначала. Они объясняли это тем, что был поток людей и они хотели, чтобы народ ушел. Мы посчитали — 10 пешеходов, надо учесть, что это обед и июль", — подчеркнула Оксана Тен.

Прождав несколько минут, Кудайбергенов подошел в перчатках к зеркалу, снял его и отдал Киясову. Киясов положил его в рюкзак. Перед снятием второго зеркала прошло около 10-15 минут, заявила мать погибшего.

"За это время Киясов, не зная что делать, играл ножом, бросал его в землю и дерево. В 14:52 Денис выходит из ресторана и направляется к машине. Подозреваемые пошли к пассажирскому зеркалу, но Киясов резко вернулся на свое место", — продолжила давать показания Оксана Тен.

Из показаний Толыбаевой следует, что мимо нее прошел Денис Тен. Он шел по Курмангазы по бордюру и слушал музыку.

"Откуда Толыбаева могла знать, что Денис — хозяин машины? Он не выглядит, как хозяин Lexus", — выразила недоумение мать погибшего.

Далее, со слов Оксаны Тен, Денис подошел к своей машине и увидел Кудайбергенова, который снял зеркало с пассажирского места и всучил в руки Денису.

"Что сказал Кудайбергенов Денису, после чего тот озверел просто? И для чего он это сделал? Нужно спросить у задержанного. Спровоцировав Дениса, Кудайбергенов начал убегать, в это время проехала машина, на капот которой он упал. Через автомобиль стояла полицейская машина. Убегая, Кудайбергенов делал странные виражи. Он побежал в хвост машины Дениса и если бы он хотел убежать, было бы логично бежать в сторону Абылай хана, но он обежал машину, сделал круг и побежал в сторону спортплощадки. За ними побежал Киясов", — сообщила Оксана Тен.

Толыбаева сказала, что испугалась и пошла по Курмангазы, заявила мать погибшего.

"Чего она испугалась? Знала исход? Почему они побежали к площадке? Возможно, кто-то стоял там, место просматривалось теми людьми, которые хотели это все увидеть. Сделав свое дело, Кудайбергенов и Киясов позорно сбежали, есть свидетель. Вы не смогли одолеть Дениса, и он стоял на ногах до последней секунды, пока не потерял сознание", — обратилась женщина к обвиняемым.

На месте произошедшего был свидетель, сообщила Оксана Тен, он вышел из машины и побежал к Денису, вызвал скорую. Толыбаева сначала ушла, затем вернулась назад, посмотрела на все и пошла к машине. Дойдя до места, она не обнаружила машины и позвонила Кудайбергенову. На Богенбай батыра Толыбаеву подхватили и забрали с собой, уверена Оксана Тен.

"Их целью были не автозеркала, они не взяли их с собой. Первый свидетель сказал, что слева от Дениса лежали два зеркала. Задержанным не нужны были зеркала", — заключила мать Дениса Тена.

Дело об убийстве Дениса Тена

На скамье подозреваемых три человека — Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Мужчины обвиняются в "Разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору" и "Убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", женщина — в недонесении о преступлении.

Процесс проходит на казахском языке. Председательствующий судья — Кеншилик Абдельдинов.

Уголовное дело в отношении трех подозреваемых поступило в суд 13 декабря. Всего в деле 38 томов. Ни один из обвиняемых не признал вину в убийстве спортсмена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!