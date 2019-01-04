В Алматы опрокинулась машина с детьми, ехавшими на день рождения

Троих детей увезли в больницу.

В Алматы опрокинулся автомобиль с детьми, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла вдоль БАКа по ул. Жанажол. Автомобиль Mitsubishi Delica ехал в западном направлении, на пересечении с ул. Жансугурова водитель хотел развернуться, включил поворотник и хотел совершить маневр. В этот момент в него сзади врезался Mercedes. От удара минивен опрокинулся на бок.

Внутри автомобиля находились семь детей. Как стало известно, их забрали из мкр. Дархан, чтобы отвезти на Медео, отмечать день рождения одного из юных пассажиров.

На место происшествия оперативно прибыл Буран 30, экипаж которого достал детей из опрокинувшегося авто.

Прибывшие на место медики осмотрели ребят, троих забрали в больницу.

Со слов водителя Mercedes, водитель Delica не включил поворотник, а просто стал резко тормозить.

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