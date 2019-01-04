Официантка из Узбекистана вышла замуж за британского лорда

Лорд развелся со своей первой женой и только после этого женился на Муродовой в декабре 2018 года.

В Англии 77-летний лорд-мусульманин Мухаммед Илтаф женился на узбекистанке, которая моложе него на 45 лет, сообщает Daily Mail.

77-летний Мухаммед Илтаф встретил 32-летнюю Гули Мурадову в кафе в 2013 году, где она работала официанткой. Между пожилым лордом и молодой официанткой завязались отношения.

Мурадова вернулась в Узбекистан, но британский миллионер приехал за ней. Лорд развелся со своей первой женой и только после этого женился на Муродовой в декабре 2018 года.

Свадьба состоялась в пятизвездочном отеле Grosvenor House. Как пишет британское издание, новая жена лорда на 15 лет моложе его дочери.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!