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Официантка из Узбекистана вышла замуж за британского лорда

Лорд развелся со своей первой женой и только после этого женился на Муродовой в декабре 2018 года.

Фото : из открытых источников4 января 2019, 15:34

В Англии 77-летний лорд-мусульманин Мухаммед Илтаф женился на узбекистанке, которая моложе него на 45 лет, сообщает Daily Mail.

77-летний Мухаммед Илтаф встретил 32-летнюю Гули Мурадову в кафе в 2013 году, где она работала официанткой. Между пожилым лордом и молодой официанткой завязались отношения.

Мурадова вернулась в Узбекистан, но британский миллионер приехал за ней. Лорд развелся со своей первой женой и только после этого женился на Муродовой в декабре 2018 года.

Свадьба состоялась в пятизвездочном отеле Grosvenor House. Как пишет британское издание, новая жена лорда на 15 лет моложе его дочери.


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