Медики рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Алматы

К счастью, никто из юных пассажиров минивена серьезных травм не получил.

Стало известно о состоянии детей, находившихся в автомобиле Mitsubishi Delica, перевернувшегося от столкновения с Mercedes, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Алматы

Сообщение о ДТП поступило на пульт Станции скорой помощи 4 января в 12.48. На место ДТП выехали четыре бригады медиков. За их помощью обратились восемь пострадавших. Из них 7 детей и 1 взрослый.

"Дети с различными видами травм были доставлены в Центр детской неотложной медицинской помощи. В приемном покое клиники пациенты были обследованы с привлечением ведущих специалистов, проведены клинико-диагностические обследования. После проведенных обследований дети направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Госпитализированных детей нет", – сообщили в пресс-службе горздрава.

В ведомстве дополнили, что взрослый пострадавший с места ДТП был доставлен в Больницу скорой неотложной помощи. В приемном покое клиники пациент был осмотрен ведущими специалистами, проведены клинико-диагностические обследования, после чего его направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

Авария произошла днем 4 января вдоль БАКа по ул. Жанажол. Автомобиль Mitsubishi Delica ехал в западном направлении, на пересечении с ул. Жансугурова водитель хотел развернуться, включил поворотник и хотел совершить маневр. В этот момент в него сзади врезался Mercedes. От удара минивен опрокинулся на бок. Внутри автомобиля находились семь детей, ехавших отмечать день рождения одного из юных пассажиров.

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