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Подросток за рулем: в ДТП в Костанайской области погибла женщина

Сам несовершеннолетний также получил травмы и находится в больнице.

Фото : Открытые источники4 января 2019, 20:38

Трагедия произошла 3 января на улице Семина при въезде в поселок Затобольск, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

16-летний подросток, управляя автомашиной марки Nissan Qashqai, двигался в направлении поселка Затобольск, со стороны Аулиекольской трассы. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение со стоящей на обочине машиной ВАЗ-2110.

26-летняя пассажирка ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель этой машины доставлен в больницу.

Сам несовершеннолетний также получил травмы и находится в больнице.

Проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены экспертизы.


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