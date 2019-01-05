В Алматы горели жилой дом и сервисный центр

Охранник сервисного центра не мог выбраться из горящего здания, прибывшие сотрудники полиции пришли ему на помощь.

Фото : Zakon.kz

4 января вниз по улице Тлендиева, не доезжая проспект Абая загорелся частный жилой дом. Огонь перекинулся на сервисный центр StarLine, сообщает корреспондент Zakon.kz. Сообщение о пожаре поступило на пульт противопожарной службы в 22:44. Возгорание произошло на площади 130 кв.м., с последующим переходом огня на примыкающее здание фирмы "Star line" площадью 50 кв.м. Общая площадь пожара 180 кв.м. Пожар локализован в 23:11 и ликвидирован в 23:35. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место пожара было привлечено 27 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС г. Алматы, - прокомментировали происшествие в пресс-службе КЧС МВД РК. Жителей соседних домов эвакуировали, - передает корреспондент Zakon.kz. Охранник сервисного центра не мог выбраться из горящего здания, прибывшие сотрудники полиции пришли ему на помощь.

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