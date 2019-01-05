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В Гомеле погибли 87 коз, которых везли в Казахстан

Козы, которые были на втором этаже, помяли тех, которые были ниже.

Фото : Lex Shi, ©Shutterstock5 января 2019, 09:46

При дозаправке грузового самолета в гомельском аэропорте погибли 87 коз. Животных перевозили в Казахстан из Европы, сообщает Радио "Свобода".

В самолете было 300 коз. Их перевозкой занималась белорусская авиакомпания "Рубистар". По данным прессы, животных перевозили в деревянных клетках в два этажа. Когда самолет садился для дозаправки, деревянные конструкции обрушились. Козы, которые были на втором этаже, помяли тех, которые были ниже.

Погибших 87 коз сожгли — этого требуют ветеринарные нормы. Живых, в том числе и покалеченных, увезли в Казахстан автомобильным транспортом.

Помощник гендиректора компании "Белаэронавигация" Олег Казючиц подтвердил, что инцидент с козами действительно был, но точное количество погибших животных назвать не смог.

Директор аэропорта "Гомель" Павел Новоселов подчеркнул, что гомельский аэропорт к инциденту отношения не имеет.


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