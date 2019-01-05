В Гомеле погибли 87 коз, которых везли в Казахстан
Козы, которые были на втором этаже, помяли тех, которые были ниже.
При дозаправке грузового самолета в гомельском аэропорте погибли 87 коз. Животных перевозили в Казахстан из Европы, сообщает Радио "Свобода".
В самолете было 300 коз. Их перевозкой занималась белорусская авиакомпания "Рубистар". По данным прессы, животных перевозили в деревянных клетках в два этажа. Когда самолет садился для дозаправки, деревянные конструкции обрушились. Козы, которые были на втором этаже, помяли тех, которые были ниже.
Погибших 87 коз сожгли — этого требуют ветеринарные нормы. Живых, в том числе и покалеченных, увезли в Казахстан автомобильным транспортом.
Помощник гендиректора компании "Белаэронавигация" Олег Казючиц подтвердил, что инцидент с козами действительно был, но точное количество погибших животных назвать не смог.
Директор аэропорта "Гомель" Павел Новоселов подчеркнул, что гомельский аэропорт к инциденту отношения не имеет.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!