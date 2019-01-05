ДТП в Алматы: пострадали двое взрослых и ребенок

По версии одного из водителей, столкновение произошло возле автобусной полосы на проспекте Абая.

Днем в субботу, 5 января, в Алматы произошло ДТП на пересечении проспекта Абая и улицы Брусиловского, передает корреспондент Zakon.kz.

Водитель автомашины Honda CRV рассказал, что ехал по проспекту Абая в восточном направлении. Он ехал по среднему ряду и собирался повернуть направо на Брусиловского. Не доезжая до перекрестка, на разметке, он начал перестраиваться. В этот момент и произошел удар: по автобусной полосе ехал Volkswagen Polo.

После столкновения неуправляемые автомобили пронеслись вперед, после чего Honda развернуло на перекрестке, а Polo вылетел с дороги, проехал по тротуару и застрял между столбом и деревом.

В результате в Volkswagen пострадали водитель и женщина с ребенком. Всех госпитализировали.

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