Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Маленький Ваня был последним, кого живым извлекли из-под завалов.

11-месячный Иван Фокин, спасенный в Магнитогорске из-под завалов рухнувшего дома спустя более 30 часов после случившегося, пошел на поправку.

Как сообщают в Минздраве по Челябинской области, ребенок, который сейчас находится на лечении в Москве, уже может самостоятельно дышать.

Маленький Ваня был последним, кого живым извлекли из-под завалов. В тяжелом состоянии, с переломами голени, черепно-мозговой травмой и обморожениями, он был экстренно доставлен в Москву из Магнитогорска. Его мама и старший брат чудом успели спастись из обрушившегося дома, а младенец остался в своей кроватке, что и спасло его от более тяжелых травм, говорят спасатели. Кроме того, мальчик был тепло укутан, что также дало ему шанс на жизнь.

Взрыв бытового газа и последующее обрушение седьмой секции дома 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошли 31 декабря. Погибли 39 человек.

Источник: Росбалт

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