Свыше 400 тысяч казахстанцев трудоустроились через центры занятости

В 2018 году было размещено более 785 тыс вакансии в рамках реализации программы "Цифровой Казахстан".

В 2018 году 409 тыс. казахстанцев были трудоустроены посредством центров занятости, а через портал enbek.kz были трудоустроены 107 тыс. человек, передает "Казинформ" со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В целом, в 2018 году было размещено более 785 тыс. вакансий в рамках реализации программы "Цифровой Казахстан", из них 351 тыс. вакансий размещены на портале enbek.kz, через центры занятости населения - 433 тысяч.

"В 2018 году в рамках программы количество трудоустроенных центрами занятости составило более 409 тыс. человек, а также с применением портала enbek.kz - более 107 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства. По количеству трудоустроенных лидирует Актюбинская, Алматинская, Жамбылская и Карагандинская области, а также города республиканского значения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!