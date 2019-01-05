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Зидан может возглавить "Ювентус"

Зидан покинул пост главного тренера "Реала" по окончании сезона-2017/18.

Фото : football.ua5 января 2019, 19:04

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус" этим летом, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, Аллегри планирует покинуть пост наставника туринцев по окончании сезона-2018/19, несмотря на то что контракт рассчитан до лета 2020 года. Ожидается, что преемником Аллегри на этом посту станет Зидан.

Аллегри работает в "Ювентусе" с июля 2014 года. Под руководством итальянского специалиста туринцы четырежды выигрывали чемпионат и Кубок Италии, а также становились обладателями Суперкубка Италии.

Зидан покинул пост главного тренера "Реала" по окончании сезона-2017/18. Мадридский клуб под руководством француза трижды становился победителем Лиги чемпионов.


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