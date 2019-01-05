Андрей Аршавин развелся
Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году.
Фото : champinat.com5 января 2019, 20:45
Российский футболист Андрей Аршавин развелся с супругой Алисой Казьминой. Об этом сообщает StarHit.
"Мы с Андреем давно развелись", - заявила экс-супруга футболиста. Подробностей случившегося она не разглашала.
По информации издания, сейчас Казьмина полностью поглощена воспитанием детей и вспоминает о жизни с футболистом, как о страшном сне.
Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. До этого они несколько лет встречались. Для футболиста этот брак стал первым официальным. Ранее он девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой они воспитывали троих детей.
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