Казахстанская модель прокомментировала развод Аршавина

Ольга Семенова шутит, что у футболиста легкая рука.

Знакомая известного российского футболиста Андрея Аршавина, модель и бизнес-леди Ольга Семенова, прокомментировала Федеральному агентству новостей информацию о разводе спортсмена с его супругой Алисой.

"Спасибо Аршавину за его легкую руку. Бросил прошлую жену — она стала знаменитой. Меня обнял — стала знаменитой. Ну, со второй там что-то непонятно, но тоже, видимо, неплохо устроилась. Рука у него легкая, с юмором я к этому отношусь", — отметила она.

Ранее сообщалось, что Аршавин развелся с супругой Алисой Казьминой после скандальной вечеринки в Петербурге, во время которой футболист катал неизвестных девушек на лошадях.

Супруги перестали жить вместе еще после того, как Аршавин вернулся из Казахстана, где у него окончился контракт с футбольным клубом "Кайрат". По словам Алисы, она сосредоточилась на воспитании ребенка и старается забыть о браке как о страшном сне.

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