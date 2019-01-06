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В ДП Жамбылской области прокомментировали видео с нетрезвым полицейским

По результатам проверки будут приняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Фото : Скриншот с видео6 января 2019, 16:37

В соцсетях распространяется видеоролик, на котором запечатлен сотрудник полиции, находящийся в некоторой прострации. Автор видео утверждает, что полицейский пьян и попал в ДТП, передает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области прокомментировали видео.

"В отношении сотрудника полиции ведется служебное расследование. По результатам проверки будут приняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.

Видео предоставил паблик kris_p_brothers.

В конце декабря 2018 года аналогичный случай произошел в Шуском районе Жамбылской области. Очевидцы задержали на месте нетрезвого полицейского, который пытался скрыться поле совершения ДТП.


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