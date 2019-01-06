В ДП Жамбылской области прокомментировали видео с нетрезвым полицейским
По результатам проверки будут приняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
Фото : Скриншот с видео6 января 2019, 16:37
В соцсетях распространяется видеоролик, на котором запечатлен сотрудник полиции, находящийся в некоторой прострации. Автор видео утверждает, что полицейский пьян и попал в ДТП, передает Zakon.kz.
В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области прокомментировали видео.
"В отношении сотрудника полиции ведется служебное расследование. По результатам проверки будут приняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - говорится в сообщении.
Видео предоставил паблик kris_p_brothers.
В конце декабря 2018 года аналогичный случай произошел в Шуском районе Жамбылской области. Очевидцы задержали на месте нетрезвого полицейского, который пытался скрыться поле совершения ДТП.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952963-7d5362ba640dea9ae2ae7db04cf09c3e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...