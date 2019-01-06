Женившийся на россиянке король Малайзии отрекся от престола

Причины его отречения не раскрываются.

Верховный правитель (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении королевского дворца, передает ТАСС.

"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", - указывается в сообщении.

Он также поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые ранее избрали его королем.

Причины его отречения не раскрываются. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

Мухаммад V, султан штата Келантан, получил дипломатическое образование в Великобритании. Известно, что среди его хобби - экстремальные виды спорта, а также забеги по пересеченной местности на выносливость и спортивная стрельба. Ранее в СМИ сообщалось, что 49-летний Мухаммад V в ноябре сыграл в Москве свадьбу с "Мисс Москва - 2015" 25-летней Оксаной Воеводиной. Однако официального подтверждения этого со стороны малайзийской дворца не поступало.

В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает "по совету парламента и правительства". Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии - "бумипутера" - и "законных интересов" остальных общин.

В ноябре 2017 года Мухаммад V женился на "Мисс Москва 2015".

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