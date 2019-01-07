Внешний долг Казахстана уменьшился

Причиной тому послужило изменение во всех сферах экономики.

Национальный банк сообщил об изменениях во внешнем долге Казахстана за III квартал прошлого года, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

За 9 месяцев 2018-го госдолг составил 161,5 миллиард долларов, или 94% к ВВП. Таким образом, внешний долг республики снизился на 3 млрд долларов, сообщают в Нацбанке. Причиной тому послужило изменение во всех сферах экономики. По данным регулятора, в структуре внешнего долга по-прежнему преобладает межфирменная задолженность - 63,7%, внешний долг "Других секторов" перед несвязанными кредиторами занимает - 25,7%, государственный внешний долг Правительства и Нацбанка составляет - 7,1%.

А вот госдолг США напротив вырос на 2 трлн долларов и побил 70-летний рекорд. Сумма государственного долга Штатов с начала правления Дональда Трампа возросла и теперь составляет почти 22 триллиона долларов. В годовом отчёте американского минфина за 2018 год говорится, что госдолг страны ускоренными темпами рос в течение последних 11 лет. Задолженность стала выравниваться после вступления Трампа в должность президента, но в прошлом году вновь показала резкий рост.

Бюджетный контроль американского конгресса подсчитал, что госдолг сейчас составляет 78% от ВВП страны, что является самым высоким показателем с 50 года прошлого столетия. Аналитики выражают опасение, что в случае, если никаких серьёзных перемен не произойдёт, через десять лет государственный долг Америки вырастет до 96% от ВВП. Как говорят эксперты, произойдет это из-за рекордно низкой ставки корпоративного налога, которая сегодня снижена до 20%. Чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию президент США уже потребовал от правительства сократить бюджет на 5%.

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